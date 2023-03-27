Париж утопает в мусоре

Порядка 7 828 тыс. тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовок против пенсионной реформы по данным мэрии города на воскресенье, 26 марта. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, за три недели забастовки мусорщиков объемы скопившегося мусора достигли 9 800 тонн. Позднее они стали сокращаться, благодаря возобновлению работы части мусоросжигательных заводов. Сейчас на улицах лежат 7 828 тонн мусора.

В пятницу, 24 марта, столичный профсоюз Syctom, который управляет тремя мусоросжигательными заводами, объявил о прекращении забастовки в двух из них (Сен-Уан и Исси-ле-Мулино). Работу третьего возобновили под давлением правоохранительных органов.

Тем не менее, пишет Le Figaro, существуют опасения, что к забастовке присоединятся частные компании, занимающиеся сбором и утилизацией отходов, которые до этого помогли несколько облегчить ситуацию.