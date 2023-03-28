Лидеры израильской оппозиции согласились начать диалог с Нетаньяху

Главы ведущих оппозиционных партий в Израиле ответили в понедельник согласием на предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать широкий диалог по спорным вопросам судебной реформы, утверждение которой в парламенте приостановлено до лета.

Как сообщает Day.Az, глава крупнейшей оппозиционной партии "Еш Атид", лидер парламентской оппозиции Яир Лапид сказал, что готов вести диалог при посредничестве президента страны Ицхака Герцога.

Он подчеркнул, что глава государства должен "определить механизм диалога и выступить справедливым посредником", вызывающим доверие у обеих сторон.

В свою очередь лидер крупного оппозиционного блока "Государственный лагерь", экс-министр обороны Бени Ганц выразил готовность к диалогу.

"Я намерен прийти в комнату для переговоров с открытым сердцем и волевым настроем. Не с намерением подчинить кого-то, а с целью добиться успеха", - написал он на своей странице в Twitter.