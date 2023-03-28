Ким Чен Ын распорядился увеличить производство материалов для ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов оружейного качества с целью наращивания ядерного потенциала страны.

Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Для полного выполнения плана ЦК партии по увеличению количества ядерного оружия необходимо на перспективу расширить производство оружейных ядерных материалов и дать толчок к продолжению производства мощного ядерного оружия", - сказал он.