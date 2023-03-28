В Китае выступили против «саммита за демократию»

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что современный мир не нуждается в "саммитах за демократию", поскольку в действительности они приводят к разногласиям и конфронтациям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам дипломата, миру сейчас нужно, чтобы одни государства не вмешивались в дела других под предлогом защиты демократии. Мао Нин призвала отказаться от "псевдодемократии" и совместными усилиями продвигать настоящую демократию в международных отношениях.

Представитель китайского МИД добавил, что мир нуждается в солидарности и сотрудничестве, которые помогли бы преодолевать возникающие вызовы.

Первый "Саммит за демократию" был организован США в формате видеоконференции в декабре 2021 года.