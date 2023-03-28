Возле Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение силой 6,1 балла произошло в океане восточнее побережья японской северо-восточной префектуры Аомори, а также к югу от острова Хоккайдо. Сейсмособытие произошло во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Согласно данным Национального метеорологического управления Японии, очаг землетрясения находился на глубине 20 км.

Угрозы цунами землетрясение не принесло. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Однако, как отмечают метеорологи, результатом землетрясения может стать изменение уровня моря.