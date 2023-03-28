Пираты захватили датский танкер в Гвинейском заливе

В Гвинейском заливе пираты захватили танкер, принадлежащий датской компании Monjasa, с 16 членами экипажа на борту. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя судоходной компании, передает Day.Az.

По данным агентства, пираты взяли судно на абордаж. Сейчас все каналы связи с танкером отключены.

Представитель Monjasa добавил, что все 16 членов экипажа смогли укрыться в безопасном помещении на борту.

Сообщается, что на судно напали в субботу примерно в 140 милях к западу от Порт-Пуэнт-Нуар в Республике Конго. Судно находится под управлением базирующейся в Дубае компании Montec Ship Management, которая принадлежит Monjasa. Танкер перевозил нефть и химикаты.

Представители Montec сообщили об атаке пиратов в центр морского сотрудничества под управлением британских и французских военно-морскими сил.