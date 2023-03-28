СМИ сообщили о ликвидации террористической группы в Греции

Полиция Греции и Национальная разведывательная служба разоблачили террористическую группу, которая под руководством из-за рубежа планировала удары по ряду целей, арестованы два иностранца, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После скоординированных действий Греческой полиции и Национальной разведывательной службы была ликвидирована террористическая сеть, которая под руководством из-за рубежа планировала удары по тщательно отобранным целям на территории Греции. На основе информации, собранной и обработанной Национальной разведывательной службой, были проведены скоординированные операции в различных районах страны. В рамках этих скоординированных действий двух служб были арестованы два иностранца, члены террористического руководства, действовавшие за границей, как "мозги" сети. Их целью была не только гибель ни в чем не повинных граждан, но и подрыв чувства безопасности страны с одновременным нанесением ущерба ее институтам и созданием угрозы ее международным отношениям", - говорится в сообщении.

"Анализ изъятой информации и цифровых данных подтвердил, что участники сети уже выбрали в качестве объекта атаки здание, имеющее особое значение, провели разведку местности и планирование атаки, получили окончательные инструкции нанести удар и во исполнение этих указаний искали и других лиц для наилучшего выполнения своей миссии", - утверждают спецслужбы.

По их словам, было возбуждено уголовное дело. "Во вторник утром задержанные были доставлены к прокурору Афин и переданы следователю. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.