Протесты во Франции из-за пенсионной реформы вышли из-под контроля

Все крупные французские города во вторник погрузились в хаос протеста. Акции из-за повышения пенсионного возраста, кажется, окончательно вышли из-под контроля. Демонстранты пытались захватить аэропорты и мэрии, блокировали дороги, а для противостояния с тысячами мобилизованных полицейских даже пригнали сельхозтехнику. Но силовики были крайне жесткими, в чем убедился Александр Якименко.

Парижские площади превратились в настоящие арены для боя. Протестующие пытались устроить там уже десятый по счету митинг. А силовики - выдавить их любыми средствами. В ход пошли дубинки и гранаты со слезоточивым газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, обе стороны были настроены крайне решительно: одни - уже физически разгромить город, другие - не допустить крупномасштабных погромов. Полицейские шли в атаку сразу же, как только манифестанты начинали сбиваться в мало-мальски крупные группы.

В считанные минуты дышать в городе стало практически невозможно. Манифестанты подожгли мусорные баррикады. В попытках разогнать протестующих силовики закидали их несколькими сотнями дымовых шашек.

В какой-то момент полиция оказалась под огнем из фейерверков и вынуждена была отступить.

Это, видимо, только еще сильнее разозлило защитников правопорядка. В ответ они применили гранатометы. Юристы уже заявили, что вообще-то это оружие считается военным, и полицейские его первый и последний раз применяли 4 года назад - в разгар протестов "желтых жилетов".

Весь мир уже облетели эти кадры - силовики на бегу толкают человека, он ударяется головой об асфальт и остается лежать без сознания. Не менее драматично развивались события и в других городах Франции. Вот это кадры из Ренна: там автолюбитель поджег в знак протеста против пенсионной реформы собственный автомобиль. А Лазурный берег едва не лишился своих знаменитых пейзажей: там полицейские случайно подожгли лес близ курортного городка Фронтиньян.

Силу водной стихии силовики также пустили против манифестантов в Тулузе, Ренне и Лилле. С помощью водометов толпу удалось разогнать, а вот этот одинокий, сопротивляющийся струе манифестант уже стал новым символом сопротивления.

К митингам присоединяются все новые участники, и они выдвигают новые требования, куда более широкие, чем просто отказ от повышения пенсионного возраста.

"Мы требуем отказаться от притеснения французов, повысить зарплаты всем и, главное, отказаться от системы бакалавриата, которая мешает нам, лицеистам, жить, мешает искать работу и получать нормальные знания! Мы хотим отмены всех реформ Макрона!" - рассказал пресс-секретарь студенческой конфедерации лицеистов Франции Манес Надель.

Официальные власти остаются абсолютно глухи к требованиям людей на улицах. И десятый подряд день протестов уже очевидно, не привел ни к какому результату.