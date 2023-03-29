Опубликован первый официальный портрет Карла III

Опубликован первый официальный портрет короля Великобритании Карла III накануне его визита в Германию. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство The Illustrated London News опубликовало первый официальный портрет Карла III, который впоследствии будет помещен на обложку специального издания Coronation Edition. Его автором выступил художник Аластер Барфорд, изобразивший покойную Елизавету II в 2015 году.

Отмечается, что Аластер Барфорд написал портрет Карла III маслом за две недели. Король Великобритании не смог лично позировать художнику, поэтому ему позволили наблюдать за монархом во время февральских приемов в Букингемском дворце.

"Это ужасная честь и огромная ответственность - создать портрет человека, который так много значит для стольких людей", - рассказал Барфорд, подчеркнув, что задавался целью "запечатлеть теплоту, чувствительность и сочувствие" правителя.

В среду, 29 марта, Карл III с супругой Камиллой отправится в трехдневный официальный визит в Германию. Этот визит станет первой зарубежной поездкой короля Великобритании с момента его восшествия на престол в сентябре 2022 года. Ожидается, что монарха примут в Берлине с военными почестями, а сам он выступит с речью в Бундестаге.