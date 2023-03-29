В Южной Корее сократят срок изоляции от COVID-19

Период изоляции для пациентов с COVID-19 в Южной Корее, вероятно, будет сокращен до пяти дней с нынешних семи в начале мая, 29 марта сообщает KBS World, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Премьер-министр Хан Дак Су объявил об этом плане во время встречи по COVID-19, заявив, что правительство разработало дорожную карту для последних оставшихся карантинных правил.

Премьер-министр сказал, что в начале мая правительство примет решение о том, следует ли снизить уровень опасности COVID-19 на одну ступень.

Он добавил, что после наблюдения за ситуацией следом за первым этапом правительство планирует перейти от требования самоизоляции и ношения масок в учреждениях повышенного риска к их рекомендации, сохраняя при этом систему защиты пожилых людей и других групп повышенного риска в процесс переключения.