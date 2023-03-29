Госдолг Германии вырос

Госдолг ФРГ поднялся до €2,37 трлн, пишет Handelsblatt в среду, 29 марта, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Эти статистические данные учитывают только обязательства перед негосударственным сектором, таким как банки и частные компании в Германии и за рубежом", - говорится в статье.

Федеральный долг поднялся выше среднего уровня - на 4,6%, до €1620,4 млрд.

"В основном это связано с сохраняющейся повышенной потребностью в финансировании в результате ситуации с пандемией в последние годы и текущего энергетического кризиса", - сказали статистики.

В частности, это связано со Стабилизационным фондом экономики (WSF), созданным в 2020 году для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса.