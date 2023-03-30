Путин может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Президент России Владимир Путин, возможно, примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на турецкой атомной электростанции "Аккую". С таким утверждением выступил в среду в интервью телеканалу A Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проект строительства АЭС "Аккую" успешно выполняется. Есть вероятность, что господин Путин приедет [в Турцию] на церемонию 27 апреля. Возможно, мы вместе примем участие в ней в онлайн-формате", - сказал он.