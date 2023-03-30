Сторонники судебной реформы в Израиле провели крупную акцию в Тель-Авиве

Массовая уличная демонстрация в поддержку судебной реформы, намеченной премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его коалиционным правительством, прошла в четверг в Тель-Авиве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Подобного рода акция впервые проходит в этом городе, среди жителей которого преобладают оппозиционные либеральные настроения.

Митинг проходил на площади перед Музеем изобразительных искусств Тель-Авива, откуда демонстранты прошли к расположенной по соседству улице Каплан, где расположен комплекс правительственных зданий. В этом же районе на востоке города свои акции протеста против реформы с января еженедельно проводит оппозиция.

Несмотря на резкое похолодание и ветер в Тель-Авиве, на демонстрацию вышли тысячи сторонников предложенной правительством реформы. "Народ требует судебную реформу!" - скандировали собравшиеся. "Шестьдесят четыре мандата", - периодически распевали манифестанты, напоминая оппонентам, что правым партиям принадлежит большинство мест в нынешнем созыве 120-местного парламента.

Многие размахивали израильскими флагами и сине-белыми знаменами партии "Ликуд", которую возглавляет Нетаньяху.