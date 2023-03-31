На трассе М-4 Дон Ростовской области, где застряли тысячи автомобилей. Снежный коллапс образовался из-за сильнейшей метели. Движение полностью парализовано. К этой минуте длина затора около 40 километров. Со всей области стягивают тяжелую технику для расчистки дороги, а спасатели разворачивают пункты обогрева. Корреспондент "Известий" Виктор Синеок передает с места.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, с тем, что стоять здесь можно до утра, а может и дальше, все смирились уже с наступлением темноты. Говорят, есть пункты обогрева, но как их искать в ночи, в метель и в легкой одежде? В нескольких местах спасатели разрезали ограждение чтобы развернуть колонну.

Некоторым людям повезло. Остальные думают о другом - хочется есть.

Нашим журналистам повезло, рядом есть заправка, можно купить еду. А остальным надо искать пункт обогрева, но где - не понятно.

Но самое страшное, что часов через 10 у многих начинает заканчиваться бензин. Люди рискуют замерзнуть.

Бензин чудом нашелся у сотрудника одной из заправок, уже стоит очередь. Но это если ты можешь спасти себя сам. В машинах семьи, дети, некоторые находятся далеко от заправок и магазинов.

"Стоим на трассе Дон уже почти 15 часов. У меня в машине трое детей. Кто-то спит, все укутаны, мы очень экономили бензин", - рассказала женщина.

"Ситуация меняется только в худшую сторону, снега становится все больше. Машину невозможно открыть. Машина задыхается. Приходится откапывать, вещи все мокрые. Боюсь, через часа два-три от нас останутся только белые сугробы ", - пожаловалась другая женщина.

Вот это и называется обстоятельства непреодолимой силы. Холод снаружи, тревога внутри. Связь отключилась почти сразу. Интернет работал местами и так и не стал лучше. Но самое неприятное, что никто не может сказать даже примерно, когда откроют трассу и на сколько часов еще набираться терпения.

"Практически семь утра, 964 километр в сторону Лиховского моста. В 12 часов дня будет, как мы стоим сутки", - рассказала водитель.

Из-за непогоды в Ростовской области ранее ввели режим ЧС. Снежная буря привела к тому, что движение на участке трассы М-4 "Дон" сначала ограничили, а потом и вовсе закрыли.

Мокрый снег с дождем начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе образовались многокилометровые пробки, из которых пришлось эвакуировать 20 человек.