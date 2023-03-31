Больше 50 полицейских ранены во время протестов во Франции

По всей Франции прокатилась новая волна беспорядков. Тысячи манифестантов теперь выступают не против пенсионной реформы, они требуют наказать полицейских, которые, по их мнению, слишком жестоко разгоняют демонстрации.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, возмущение граждан еще больше разожгли события в городе Сент-Солин, где на прошлой неделе в столкновениях с силовиками чуть не убили двух митингующих.

Этой ночью лозунги против полицейского произвола звучали в Лионе, Тулузе, Ренне, Марселе, а также в Париже и многих других крупных городах. Манифестанты жгут костры и и вываливают на улицы тонны мусора.

Выступать против пенсионной реформы в Пятой республике становится все труднее. У самих парижан не выдерживают нервы, кто-то открыл огонь по митингующим прямо из окна дома. За посты против президента полиция теперь ставит на учет. Одной француженке сейчас грозит полгода тюрьмы за оскорбление Макрона в соцсетях.