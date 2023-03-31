Евросоюз введет исключения из санкций для гуманитарных целей

Совет Евросоюза (ЕС) введет исключение из санкций налагаемых ООН и объединением для решения гуманитарных проблем. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте совета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В результате гуманитарного исключения некоторые категории гуманитарных субъектов, в том числе программы ООН и неправительственные организации, участвующие в планах гуманитарного реагирования ООН, могут совершать операции с включенными в перечень физическими и юридическими лицами без какого-либо предварительного разрешения, если целью является оказание гуманитарной помощи или для поддержки других видов деятельности, которые удовлетворяют основные потребности человека", - сказано в публикации.

Исключение также распространяется на существующие автономные списки ЕС, которые дополняют обозначения ООН. "Это демонстрирует непоколебимую решимость ЕС избегать непреднамеренных негативных последствий санкций для гуманитарной деятельности", - указали в совете.