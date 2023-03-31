Турция приложит все силы для устранения последствий землетрясений
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Государство приложит все силы для устранения последствий землетрясений.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии закладки фундамента новых жилых объектов в провинциях Газиантеп и Килис, пострадавших от разрушительных февральских землетрясений, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства сообщил, что в 11 провинциях зоны бедствия стартовал процесс строительства 61 726 жилых объектов. "7 087 из них будут построены в провинции Газиантеп, а 649 - в провинции Килис", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, в целом в городах и селах зоны февральских землетрясений планируется построить 650 тыс. жилых домов, из которых 319 тыс. будут возведены в течение года.

Президент отметил, что восстановительные работы учитывают особенности местной архитектуры.

"Новые дома не будут превышать нескольких этажей. Работы по устранению последствий бедствия продолжатся вплоть до восстановления всех городов и сел", - отметил турецкий лидер.