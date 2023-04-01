На американский штат обрушились несколько торнадо

По меньшей мере 600 человек пострадали в результате как минимум двух торнадо, обрушившихся на штат Арканзас.

Об этом сообщило местное подразделение телеканала CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, удар стихии пришелся на центральную часть штата, в том числе на самый густонаселенный город Арканзаса - Литтл-Рок - и его окрестности. Информации о тяжести состояния пострадавших пока не приводится.

Губернатор Арканзаса Сара Сандерс ввела режим чрезвычайной ситуации в штате и задействовала силы Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий удара стихии.

В результате происшествия в штате без света остались более 70 тыс. потребителей.