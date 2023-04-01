Трампа обвинили в том числе в уголовном преступлении

Обвинительное заключении большого жюри присяжных Манхэттена в отношении экс-президента США Дональда Трампа содержит среди прочего обвинение в уголовном преступлении, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Информагенство отмечает, что во вторник, когда Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке, у него снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в анфас и профиль - так называемая фотография под арестом. Однако бывшему главе Белого дома не наденут наручники, так как он находится под охраной Секретной службы.

Ранее сообщалось, что Трампу было предъявлено более 30 обвинений в рамках "дела Сторми Дениелз". Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал от 45-го американского президента явиться в суд для дачи показаний.

Трамп назвал обвинения в свой адрес "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории".