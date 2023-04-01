Байден не поедет на коронацию Карла III

Президент США Джо Байден не приедет на коронацию Карла III в Лондон в мае, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, вместо американского президента на церемонию коронации может приехать первая леди США Джилл Байден.

В публикации говорится, что зарубежные поездки негативно сказываются на 80-летнем главе государства, поэтому администрация президента стремится свести их количество к минимуму, оставляя только самые необходимые иностранные визиты.

В середине мая Байден посетит Республику Ирландия и Северную Ирландию, поэтому второй визит за месяц на Британские острова едва ли вероятен.