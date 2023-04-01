США унизили Макрона

Бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Вашингтон своими заявлениями о протестах унизил президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает в субботу Day.Az, об этом Филиппо написал в своем Twitter.

Таким образом Филиппо прокомментировал слова представителя Белого дома Джона Кирби о том, что США поддерживают право на мирные демонстрации везде, включая Францию.

Лидер "Патриотов" заявил, что Макрон может и дальше играть роль "послушного пуделя для американцев".

"Только что они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране! Пуделя не хвалят, а ругают!" - написал политик.