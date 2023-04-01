США унизили Макрона - экс-депутат Европарламента
Бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Вашингтон своими заявлениями о протестах унизил президента Франции Эммануэля Макрона.
Как передает в субботу Day.Az, об этом Филиппо написал в своем Twitter.
Таким образом Филиппо прокомментировал слова представителя Белого дома Джона Кирби о том, что США поддерживают право на мирные демонстрации везде, включая Францию.
Лидер "Патриотов" заявил, что Макрон может и дальше играть роль "послушного пуделя для американцев".
"Только что они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране! Пуделя не хвалят, а ругают!" - написал политик.
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