Смертельное ДТП с автобусом под Новосибирском

Автобус попал в ДТП в Новосибирской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате аварии погиб один человек, пострадали четверо, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Погиб один водитель легкового автомобиля. В автобусе четыре человека пострадали", - приводит ТАСС слова регионального управления МЧС.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Предварительно, всего в автобусе находились 47 человек.

По словам очевидцев аварии, автобус столкнулся с внедорожником Chevrolet Niva, перевернулся и вылетел в кювет. Авария произошла на трассе Новосибирск-Ордынское.

На месте ДТП работают бригады скорой и экстренные службы. Подробности и точное число погибших выясняется.