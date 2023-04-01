Аргентина возобновляет экспорт птицы после вспышки птичьего гриппа

Аргентина возобновила поставки мяса птицы спустя несколько недель после введения запрета на экспорт в связи с птичьим гриппом, 31 марта сообщает государственный регулятор безопасности Senasa, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Государственный регулятор безопасности Senasa предоставил доступ к ключевым экспортным рынкам крупным производителям сельскохозяйственной продукции.

Уругвай утвердил новые экспортные сертификаты на продукцию птицеводства из Аргентины, говорится в заявлении Senasa после встречи с должностными лицами ВТО-ComPS, Всемирной торговой организации в Женеве.

Аргентина приостановила экспорт в конце февраля после регистрации первого случая птичьего гриппа в птицеводстве на юге провинции Рио-Негро.

Регулятор добавил, что также были достигнуты договоренности о возобновлении отгрузок свежего мяса птицы из благополучных районов в Россию, Саудовскую Аравию, Гонконг, Японию и некоторые страны Африки.

"Ведется работа по санитарным переговорам по восстановлению экспорта мяса птиц в страны Mercosul и Мексику с соблюдением международных рекомендаций по обмену этими товарами", - говорится в сообщении.

По данным министра сельского хозяйства, в прошлом году южноамериканская страна экспортировала 227 000 тонн пищевых продуктов из птицы.

Напомним, Mercosul - общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой.