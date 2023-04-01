Момент гибели мужчины при взрыве покрышки от грузовика

Момент гибели мужчины, который получил смертельные травмы при взрыве колеса КамАЗа, попал на видео. Кадры появились в распоряжении РЕН-ТВ, передает Day.Az.

На видео можно заметить, как двое мужчин в помещении шиномонтажа занимались ремонтом покрышки грузовика. Для этого ее поместили на специальное устройство.

"Во время перебортировки колеса покрышка лопнула. Металлическое бортовое кольцо отлетело мужчине в голову. От полученных травм он скончался", - рассказал собеседник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

На кадрах заметно, что мужчина подошел к колесу поближе и наклонился, чтобы проверить ход ремонта. Как раз в этот момент покрышка лопнула, а металлическая деталь отлетела прямо в мужчину. Его напарник вызвал на место скорую. Однако травмы оказались летальными, и пострадавший умер до приезда медиков.