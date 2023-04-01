На границе с Ираном убиты четверо солдат Пакистана

На границе с Ираном убиты 4 военнослужащих Пакистана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Aljazeera, об этом сообщило информационное агентство пакистанской армии ISPR.

Сообщается, что инцидент произошел в юго-западном районе Кеч провинции Белуджистан.

"Группа террористов, действовавшая с иранской стороны, напала на пограничный патруль пакистанских сил безопасности вдоль пакистано-иранской границы. Для принятия эффективных мер против террористов и недопущения подобных инцидентов в будущем устанавливается необходимый контакт с иранской стороной", - говорится в сообщении.

Ответственность за инцидент никто на себя не взял.

Отметим, протяженность пакистано-иранской границы 900 км. Инциденты с безопасностью на ирано-пакистанской границе случались и раньше.