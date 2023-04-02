Кадры смертельного наезда КамАЗа на девушку в Москве

Видео смертельного наезда КамАЗа на 25-летнюю девушку в Москве опубликовали в Telegram-каналах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Трагический инцидент произошел, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу в Щербинке.

На видео можно заметить, как два КамАЗа едут по проезжей части. После того как двигающийся впереди грузовик проезжает пешеходный переход, девушка решает перейти дорогу между двумя фурами. Однако в этот момент второй КамАЗ начинает движение вперед и сбивает насмерть пешехода, который оказывается под колесами грузовика.

Предполагается, что 39-летний водитель фуры сбил девушку из-за того, что не заметил ее, когда она переходила дорогу.