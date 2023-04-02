Запасы нефти в США сократились

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей - до 473,69 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Товарные запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей и составили 226,69 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 281 тыс. баррелей, до 116,68 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,75 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,25 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,55 млн баррелей.