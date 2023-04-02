В Швейцарии рекомендовали нормировать продажу некоторых антибиотиков

Правительство Швейцарии рекомендует аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за нехватки, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Целевая группа по нехватке лекарств рекомендует аптекам и медицинским учреждениям чаще назначать и продавать лекарства в необходимых количествах. Эта рекомендация применяется с четверга, 23 марта 2023 года, для некоторых лекарств, испытывающих острую нехватку", - сказано в документе.

Правительство уточняет, что эта рекомендация носит ограниченный срок действия и закончится, когда ситуация с поставками стабилизируется.

Список соответствующих лекарств, опубликованный Федеральным управлением по экономическим поставкам страны (OFAE), состоит из семи препаратов: амоксициллин, цефуроксим, левофлоксацин, морфин, гидроморфон, оксикодон и производные.