Задымление произошло на глубине 190 м на шахте "Обуховская" недалеко от города Зверева Ростовской области, почти 230 человек находятся в забое, их эвакуируют. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает Day.Az.

"В 6 км от города Зверево на центральной промежуточной подстанции, находящейся на глубине 190 м, шахты "Обуховская" произошло задымление. В забое находятся 229 человек, в настоящее время проводится их эвакуация. Открытого горения нет, на месте происшествия запущена вентиляционная система", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работает нештатное аварийно-спасательное формирование. Также направлены горноспасатели.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о ЧП, добавив при этом, что возгорание и угроза для людей отсутствуют. Там также утончили, что информация о задымлении на подстанции, находящейся на глубине 199 м, поступила в 10:40 мск.

"Обуховская" - угледобывающая шахта, одна из крупнейших в регионе.