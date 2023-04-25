https://news.day.az/world/1558747.html Киев хочет ввести санкции против Тегерана
Киев хочет ввести санкции против Тегерана
Украинское правительство предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести санкции в отношении Ирана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.
"Кабинет министров принял решение о внесении на рассмотрение СНБО предложений по применению секторальных санкций против Исламской Республики Иран", - сказано в сообщении Кабинета Министров страны.
По словам первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлии Свириденко, Киев хочет ввести санкции против Тегерана за оказание помощи России.
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