Украинское правительство предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести санкции в отношении Ирана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

"Кабинет министров принял решение о внесении на рассмотрение СНБО предложений по применению секторальных санкций против Исламской Республики Иран", - сказано в сообщении Кабинета Министров страны.

По словам первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлии Свириденко, Киев хочет ввести санкции против Тегерана за оказание помощи России.