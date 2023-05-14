https://news.day.az/world/1564271.html Процесс голосования в Турции прошел демократически – Эрдоган
Процесс голосования в Турции прошел демократически – Эрдоган
Процесс голосования на президентских и парламентских выборах в Турции прошел в демократической форме.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом написал на своей странице Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"А теперь пора ждать результатов на выборах", - написал он.
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