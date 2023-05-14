Процесс голосования в Турции прошел демократически

Процесс голосования на президентских и парламентских выборах в Турции прошел в демократической форме.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом написал на своей странице Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"А теперь пора ждать результатов на выборах", - написал он.