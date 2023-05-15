Председатель парламента Молдовы объявляет о намерении покинуть международную структуру

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу сообщил в понедельник о решении инициировать процедуру выхода республики из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Принял решение инициировать процесс выхода республики Молдова из соглашения о Межпарламентской ассамблеи СНГ", - заявил Гросу журналистам в ходе брифинга, назвав структуры СНГ "бесполезными" для республики. По его словам, это решение было принято им после консультаций с гражданами страны, представителями правящей Партии действия и солидарности, а также президентом республики Майей Санду.