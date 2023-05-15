Эрдоган уверен в своей победе

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов главы республики, который состоится 28 мая.

Как передает Day.Az, об этом он в понедельник написал на своей странице в Twitter.

"Мы наберем еще больше процентов голосов избирателей 28 мая в сравнении с 14 мая и одержим победу. Надеюсь, мы добьемся исторического успеха", - отметил он.