https://news.day.az/world/1564630.html Эрдоган уверен в своей победе
Эрдоган уверен в своей победе
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов главы республики, который состоится 28 мая.
Как передает Day.Az, об этом он в понедельник написал на своей странице в Twitter.
"Мы наберем еще больше процентов голосов избирателей 28 мая в сравнении с 14 мая и одержим победу. Надеюсь, мы добьемся исторического успеха", - отметил он.
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