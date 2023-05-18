Чавушоглу подверг критике скандальное издание

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу резко раскритиковал очередную скандальную публикацию французского журнала Charlie Hebdo в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Далекое от понятий гуманизма издание Charlie Hebdo продолжает оскорблять турецкий народ. Не стоит забывать что те, кто поощряет зло, в итоге тонут в собственной ненависти. Не в силах осилить волю турецкого народа и его стремление к свободе, они [противники Турции] в отчаянии прибегают к всевозможным уловкам", - написал Чавушоглу в Twitter.

На обложке сегодняшнего номера журнала Charlie Hebdo размещена скандальная карикатура на президента Турции.