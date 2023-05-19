Турция развивает газовое месторождение в Черном море

Итальянская компания в сфере нефтесервисного обслуживания Saipem проложит трубопровод к району газового месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, трубопровод будет построен в рамках второй фазы разработки месторождения в турецком секторе Черного моря.

В компании сообщили, что контракт на проектирование, поставку, строительство и монтаж газопровода подписан между Saipem и дочерней компанией TPAO TP-OTC, занимающейся разведкой и добычей на шельфе в газовом месторождении в Сакарье.

Согласно контракту, Saipem проложит трубопровод длиной 175 км и диаметром в 16 дюймов на глубине 2200 м.

Реализация проекта стартует летом 2024 года.

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