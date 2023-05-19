https://news.day.az/world/1565825.html Эрдоган готов работать с Байденом
Эрдоган готов работать с Байденом
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что намерен работать с американским лидером Джо Байденом в случае своей победы во втором туре президентских выборов 28 мая в республике, передает Day.Az.
"Без сомнения. Я буду работать с господином Байденом", - сказал Эрдоган, отвечая в пятницу на соответствующий вопрос ведущей телеканала CNN.
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