Эрдоган готов работать с Байденом

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что намерен работать с американским лидером Джо Байденом в случае своей победы во втором туре президентских выборов 28 мая в республике, передает Day.Az.

"Без сомнения. Я буду работать с господином Байденом", - сказал Эрдоган, отвечая в пятницу на соответствующий вопрос ведущей телеканала CNN.