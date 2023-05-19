Эрдоган рассказал об отношениях с Россией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции и РФ позитивные отношения: страны нуждаются друг в друге во всех возможных областях, передает Day.Az.

"Мы сильное государство, и у нас позитивные отношения с Россией. Россия и Турция нуждаются друг в друге во всех возможных областях", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу CNN.

Ранее турецкий президент отметил, что готов работать с президентом Байденом.