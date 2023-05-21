https://news.day.az/world/1566312.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Как передает Day.Az, информацию об этом в воскресенье распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Саимбейли, очаг залегал на глубине 6,67 километра.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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