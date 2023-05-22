Госдума предостерегает Армению

Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности не соответствует ее национальным интересам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом в беседе с изданием заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Я считаю, что выход Армении из ОДКБ не соответствует национальным интересам самой Армении. Если нынешние армянские власти будут следовать именно этой установке - необходимости соблюдать интересы своей страны, своего народа, то ни о каком выходе из ОДКБ и речи быть не может", - сказал Новиков.

По мнению парламентария, нынешними действиями и заявлениями Пашинян пытается усидеть в кресле премьера, при этом сохранив отношения Армении и с Россией, и с Западом.

"Пашинян находится в сложной внутриполитической обстановке, в сложной международной ситуации. Есть несколько центров силы, которые влияют сейчас на ситуацию в Армении, на армянские власти. Есть позиция, связанная с необходимостью, с одной стороны, для Армении выполнить союзнические обязательства с Российской Федерацией. С другой стороны, есть фактор давления западных государств, которые грозят Армении значительными санкциями в случае, если дружественные отношения с Россией будут поддерживаться. В этой ситуации он пытается и выстроить с армянской стороной новый способ политики, который бы позволил урегулировать ту напряженность, что существует в отношениях между Баку и Ереваном", - считает Новиков.

Ранее мы писали об угрозах Пашиняна в адрес ОДКБ.