Кремль ответил Пашиняну

Комментарии премьер-министра Армении Никола Пашиняна не остались без внимания в Кремле.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ОДКБ уже демонстрировала свою эффективность и имеет потенциал для развития.

Так представитель Кремля прокомментировал критические высказывания в адрес организации со стороны главы армянского правительства.

"В целом ОДКБ - это организация, которая имеет свой авторитет среди государств-членов.

Организация, которая ранее уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях и организация, которая, с нашей точки зрения, имеет серьезный потенциал к дальнейшему развитию", - сказал Песков журналистам.

Ранее реплики Пашиняна были подвергнуты серьезной критике со стороны представителей Думы.