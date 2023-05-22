Кремль ответил Пашиняну
Комментарии премьер-министра Армении Никола Пашиняна не остались без внимания в Кремле.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ОДКБ уже демонстрировала свою эффективность и имеет потенциал для развития.
Так представитель Кремля прокомментировал критические высказывания в адрес организации со стороны главы армянского правительства.
"В целом ОДКБ - это организация, которая имеет свой авторитет среди государств-членов.
Организация, которая ранее уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях и организация, которая, с нашей точки зрения, имеет серьезный потенциал к дальнейшему развитию", - сказал Песков журналистам.
Ранее реплики Пашиняна были подвергнуты серьезной критике со стороны представителей Думы.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре