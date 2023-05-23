В защитный барьер рядом с Белым домом врезался фургон

В защитный барьер, расположенный на территории Лафайет-сквера рядом с Белым домом в Вашингтоне, врезался фургон. Водитель фургона был задержан. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, фургон врезался в защитный барьер, находящийся в северной части Лафайет-сквера. После чего водителя немедленно задержали. Как сообщил Гульельми, среди сотрудников Секретной службы и Белого дома нет пострадавших от этого инцидента.

В настоящее время ведется расследование происшествия.