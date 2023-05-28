Ряду сенаторов США выдали спутниковые телефоны

Более 50 сенаторов США получили за счет налогоплательщиков спутниковые телефоны для экстренной связи, сообщил телеканал CBS News со слов людей, знакомых с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Устройства являются частью серии новых мер безопасности, предлагаемых сенаторам приставом сената, который вступил в должность вскоре после 6 января 2021 года.

Такие телефоны были предложены всем 100 сенаторам, однако, по информации телеканала, лишь около 50 человек сенаторов приняли телефоны, которые административный персонал сената рекомендует сенаторам держать в непосредственной близости во время своих поездок. Имена сенаторов, получивших такие телефоны, не разглашаются.

Выступая перед комитетом сената по ассигнованиям в прошлом месяце, пристав сената по вооружению Карен Гибсон заявила, что спутниковая связь развертывается "для обеспечения избыточных и безопасных средств связи во время разрушительного события".

Гибсон пояснила, что телефоны являются резервом безопасности на случай чрезвычайной ситуации, которая "выведет из строя связь" в некоторых частях Америки. Федеральное финансирование покроет расходы на спутниковое эфирное время, необходимое для использования телефонных устройств.

Консультант министерства внутренней безопасности США заявила, что спутниковые телефоны являются инструментом для реагирования и координации государственных служб в случае "техногенного" или стихийного бедствия, которое уничтожает связь.

Гибсон также открыла офисное "демонстрационное пространство" в подвале одного из зданий сената, чтобы предложить сенаторам и сотрудникам выставку новых устройств безопасности офиса. Демонстрационный зал предлагает выставки "кнопок принуждения", устройств для проверки почты и безопасного стекла для снижения риска нападений.

Администрация сената также предложила тренинг "остановить кровотечение", чтобы лучше подготовить сотрудников для оказания неотложной медицинской помощи и помощи жертвам нападений.