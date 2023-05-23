Франция не будет меняться ради Сирии

Франция не изменила своей позиции относительно президента Сирии Башара Асада, несмотря на возвращение республики в Лигу арабских государств (ЛАГ), и не желает вести переговоры, "пока он не изменится". Об этом заявила во вторник французский министр иностранных дел Катрин Колонна в эфире телеканала France 2, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пока он не изменится, не возьмет на себя обязательства по примирению, борьбе с терроризмом и наркотрафиком, и пока он не начнет соблюдать эти обязательства, у нас нет причин изменять свое отношение к нему", - сказала она.

Глава французской дипломатии на этом фоне выразила мнение, что Асад "более 10 лет является врагом своего народа", в очередной раз выступив с утверждением о применении в Сирии химического оружия, не вдаваясь в подробности. В ответ на вопрос ведущего о том, может ли сирийский лидер вновь стать стороной переговоров для Франции, она заявила, что "это он должен измениться, а не Франция должна менять свой подход".