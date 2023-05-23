Армянские реваншисты готовятся к протестам

Главной задачей оппозиции является подготовка к массовым акциям неповиновения, заявил депутат от оппозиционного блока "Армения", представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Мы - та политическая сила, которая в течение последних 3 лет, помимо заявлений, предпринимала конкретные шаги и действия. Сейчас я еще раз объявляю, что мы не смиримся с этой ситуаций, не сдадимся, будем бороться до последнего вздоха и все разговоры о том, что оппозиция прекратила борьбу... уверяю, что так не будет", - сказал журналистам Сагателян.

Реваншисты и прочие антагонистически настроенные силы активизировались на фоне масштабной пресс-конференции премьер министра Никола Пашиняна, на которой он сделал ряд интересных заявлений, включая месседж о признании Карабаха в качестве части Азербайджана. Еще одно интересное заявление было сделано по поводу Армении и ОДКБ.