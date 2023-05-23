Великобритания сможет избежать рецессии?

Великобритания избежит рецессии и "сохранит положительный экономический рост" в 2023 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

МВФ заявил, что в текущем году ВВП Великобритании вырастет на 0,4 процента, что на 0,7 процентного пункта выше предыдущего прогноза. Еще в апреле фонд ожидал сокращения этого показателя по итогам года на 0,3 процента, что было самым слабым прогнозом среди крупнейших мировых экономик.

Фонд заявил, что улучшенный прогноз отражает неожиданную устойчивость спроса, чему способствовали в том числе более быстрый рост заработной платы и увеличение государственных расходов. На спрос также повлияли снижение цен на энергоносители и восстановление глобальных цепочек поставок.