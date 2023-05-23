В Каннах отключили газ в разгар кинофестиваля

Во французских Каннах 23 мая 2023 года весь сектор города, где находится Дворец конгрессов и фестивалей, где проходит Каннский кинофестиваль, отключили от газа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Газа оказались лишены сотни домов, отели и рестораны в районе набережной Круазетт. Это произошло на фоне протестов против пенсионной реформы, проходящих в городе, однако профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), инициировавший протесты, не анонсировал отключение газа.

Известно, что еще до открытия кинофестиваля у Дворца фестивалей и конгрессов были установлены электрогенераторы на фоне угроз профсоюзов отключить электричество в здании в знак протеста против пенсионной реформы.