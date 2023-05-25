Кейт Миддлтон рассказала о том, что ее бесит в муже

Кейт Миддлтон рассказала о "кошмарной" привычке принца Уильяма, которая действует ей на нервы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

В высказываниях, которые всплыли на этой неделе, принцесса Уэльская раскрыла одну из "ужасных" привычек своего мужа - и она связана с едой на вынос. Во время посещения базы Королевских ВВС на Кипре в 2018 году Кейт Миддлтон заявила, что ее муж - "кошмар", когда ест пиццу на диване.

"Держите пиццу подальше от диванов", - якобы посоветовал принц Уильям, когда на базе открывалась новая зона отдыха.

"Ты просто кошмар, когда делаешь так", - заметила в ответ Кейт Миддлтон.

Несколько дней назад королевский биограф, автор книги "Позолоченная юность: интимная история взросления в королевской семье", Том Куинн рассказал журналистам, как на самом деле обстоят дела в браке Кейт Миддлтон и принца Уильяма. По его словам, Кейт относится к Уильяму как к четвертому ребенку, потому что он склонен к истерикам.

"Это неидеальный брак. У них потрясающие ссоры. Но там, где некоторые пары ссорятся и бросают друг в друга тяжелые вазы, Уильям и Кейт кидаются друг в друга подушками. Это всегда держится под контролем", - заявил писатель.