Демонстрации в Париже

Протестующие против пенсионной реформы блокировали вход в крупнейший магазин Парижа Galeries Lafayette, передает Day.Az со ссылкой на телеканал BFM.

Активисты планировали прорваться внутрь магазина, но охрана успела его закрыть. Один из митингующих заявил, что профсоюз планирует продолжать акции против предприятия класса люкс во Франции.

Ранее пенсионная реформа привела к масштабным протестам в столице Франции и других городах. Мы писали об антидемократичной природе этой реформы.