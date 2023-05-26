Осужденный в США миллионер был задержан при попытке побега во Францию

В США осужденному миллионеру были предъявлены обвинения после того, как полицейские узнали о его подготовке к побегу из тюрьмы. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно плану, подготовка которого была прервана вмешательством властей, пока 78-летний мужчина должен был находиться у врача, его сообщники собирались напасть на тюремную охрану с перцовым баллончиком. Затем они бы доставили заключенного к его личному самолету, на котором мужчина планировал добраться до Франции.

Известно, что заключенный - мультимиллионер с двойным гражданством США и Франции. Впервые его арестовали в Штатах в 2014 году по 49 обвинениям в распространении детской порнографии. Однако тогда ему удалось покинуть страну и переехать в свое поместье на юге Франции. В Европе обвиняемого отказались выдавать США, но в 2020 году он был задержан в Доминиканской Республике и возвращен в тюрьму во Флориде.

В январе этого года заключенный пожаловался на состояние своего здоровья и попросил разрешения покинуть место лишения свободы, однако его просьба была отклонена. В итоге ему разрешили навестить врача 12 апреля, на тот день побег и был намечен. Но один из участников спланированной операции сообщил о ней сотрудникам правоохранительных органов. Так стало известно, что помощники заключенного должны были подготовить для него самолет, 40-метровую яхту, черный фургон и другие автомобили, приобретенные специально для побега. Кроме того, миллионер заплатил залог за своего сокамерника, а затем разрешил ему жить в своем доме. Освобожденный также помогал в подготовке побега и даже закупал для миллионера его любимые алкогольные напитки.

В настоящее время мужчина по-прежнему находится в тюрьме округа Индиан Ривер, но ему уже предъявлены дополнительные обвинения за сговор и подготовку побега, как и четверым его помощникам.