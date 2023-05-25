https://news.day.az/world/1567421.html Цены на газ в Европе рекордно упали
Цены на газ в Европе рекордно упали
Цена на газ в Европе упала ниже $300 за тысячу кубометров впервые с 20 мая 2021 года. Это следует из данных лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $297,06 за тысячу кубометров, июльского - до $267,56 за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в ЕС начали снижаться в середине мая. Так, 18 мая показатели опускались ниже $350 за тысячу кубометров.
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